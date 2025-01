Thesocialpost.it - Meteo Italia, i arrivo la nevicata più forte: maltempo a oltranza fino a inizi febbraio

Gli ultimi giorni di gennaio porteranno sull’un mix die temperature anomale, con situazioni molto diverse tra Nord e Sud. Tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell’anno, i “giorni della Merla” (29-31 gennaio) quest’anno si presentano in modo atipico: se al Nord sono attese piogge e nevicate, al Sud e nelle Isole Maggiori si prevedono temperature quasi primaverili, con punte di 22 gradi.Piogge e neve al NordUna perturbazione inda ovest porterà da giovedì 30 gennaio piogge diffuse e neve, soprattutto in Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le nevicate interesserannoalmente le quote elevate, ma con il passare delle ore i fiocchi scenderannoa 700-800 metri. Si prevede una delle nevicate più abbondanti dell’inverno, con accumulia un metro e mezzo sopra i 1500 metri, e un rischio valanghe elevato sulle Alpi.