L’aumento delle coperture vaccinali non è collegato a un incremento dei casi di autismo

Circolano su Threads le condivisioni di una cronologia che dovrebbe dimostrare un collegamento tra vaccinazioni edidal 1983 al 2022. Quanto sono attendibili i dati riportati dai No vax? Molto poco, come vedremo.Per chi ha fretta:Continuano a venire condivisi dei meme dove si mostra un presunto collegamento tra aumento dei dosi di vaccino edi.Il collegamento vaccini-ha origine truffaldina ed è stata ampiamente smentita negli studi successivi.La maggiore capacità di diagnosticare i disturbi neuro-evolutivi e icompresi nello spettro autistico spiega molto più plausibilmente l’apparente.AnalisiIl fantomatico collegamento tradei vaccini ediviene riportato nel seguente modo:COINCIDENZE Dosi vaccini procapite 1983 = 10 vaccini 2013 = 32 vaccini 2022 = 74 vaccinidi1983 = 1 su 10mila 2013 = 1 su 88 2022 = 1 su 36Il collega Pablo Rougerie aveva analizzato per Science back una versione precedente del meme risalente al 2023.