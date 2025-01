Ilrestodelcarlino.it - La Samb ha fatto il vuoto. Record, vittorie e ricordi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un netto ed inequivocabile 3-0 che lancia laverso la Serie C. La formazione rossoblù replica così il punteggio realizzato in terra d’Abruzzo e datato 15 dicembre 2002. I rossoblù di Stefano Colantuono e Gabriele Matricciani, neopromossi in serie C, vincono 3-0 sprecando anche un calcio di rigore con Andrea Soncin. A firmare il netto successo furono Alessandro Teodorani, Marco Pedotti e Filippo Zacchei. Ma quella di domenica al Gran Sasso d’Italia è anche la decima vittoria consecutiva in campionato, con Palladini che eguaglia ildella formazione allenata da Giovanni Mei che vinse il torneo di D 2000-2001 e quello dello stesso tecnico rossoblù nella stagione 2011-2012.che però non servi per approdare in C. La, infatti, si piazzò seconda ad un punto dal Teramo. Dodici punti di vantaggio sulla seconda (L’Aquila) a tredici giornate dal termine del campionato, 14 su Teramo e Chieti, 16 sull’Ancona.