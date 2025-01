Linkiesta.it - La diffusione dell’obesità è una questione sempre più seria

Chi troppo e chi niente. Obesità e malnutrizione sono, come è noto, gli spettri gemelli che minacciano il benessere globale e uccidono ogni anno milioni di persone. Ma se, fino a tempi relativamente recenti, era l’immagine inaccettabile di corpi scheletrici a predominare nella realtà e nell’immaginario, ora qualcosa sta cambiando.Secondo uno studio del Lancet che riassume la situazione a livello globale, nel 2022, oltre un miliardo di persone sono state classificate come obese. La ricerca, basata sui parametri di oltre 220 milioni di individui, in 190 Paesi, ha accertato come, dal 1990, il tasso di obesità sia raddoppiato tra gli adulti e quadruplicato tra i bambini e gli adolescenti.L’obesità, ovvero avere un indice di massa corporea superiore a 30, porta con sé, come è noto, il rischio di diabete, problemi cardiaci, sovraccarico di giunture e sistema scheletrico e la maggiore probabilità di ammalarsi di ben dodici diversi tipi di tumore.