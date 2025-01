Metropolitanmagazine.it - Kim Kardashian investe in 111Skin con la sua società SKKY Partners per espanderla nel Nord America

Non è stata resa nota la cifra, ma sappiamo che, laco-fondata da Kime Jay Sammons, ex Carlyle Group, ha investito nella skincare. Infatti, ladi private-equity ha deciso di investire una “grossa cifra” in, un brand di skincare di lusso. I dettagli dell’investimento di minoranza non sono noti, ma sappiamo che l’intenzione è quella di aiutare il brand ad espandersi ulteriormente verso ile Asia (mercati fondamentali per il brand).KiminconIl fondatore del brand di skincare, Yannis Alexandrides, ha creato questo marchio con la moglie Eva. Il nomederiva dall’indirizzo della sua clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva in Harley Street a Londra. Vanta una storia decennale, con il suo lancio da Harrods nel 2012.