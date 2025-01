Cinemaserietv.it - Justin Baldoni e Blake Lively, il leak dell’audio di scuse del regista: “Ho molti difetti, mia moglie lo sa”

Leggi su Cinemaserietv.it

Il contenzioso legale tracontinua a tenere banco sui media. Ultima, in una serie infinita di mosse e contromosse, la pubblicazione di un audio, inviato danel 2023, in cui l’attore si scusava per il suo comportamento durante le riprese di *It Ends With Us*. Il messaggio è diventato un elemento centrale delle accuse reciproche tra le due parti. Da questo punto di vista, è notizia di poche ore fa che il dibattimento fra i due avrà luogo a partire dal 9 marzo 2026, come stabilito dal giudice superiore di LA Lewis Liman.Un aspetto chiave della controversia riguarda, come è detto, il messaggio vocale inviato daalle 2 del mattino nell’aprile 2023. Al suo interno,dichiarava, in riferimento a una sua scomposta reazione alla richiesta didi riscrivere una scena del film (Deadline)“Mi dispiace davvero tanto, ho sbagliato, Lo ammetto.