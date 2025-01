Ilrestodelcarlino.it - Intrappolati tra i cantieri: “Tram, centro deserto: colpa di questi lavori”

Bologna, 28 gennaio 2025 – L’epopea deidel(e non solo) continua a essere uno dei temi più presenti nei pensieri dei cittadini perché “sembra - con le dovute proporzioni - di rivivere il Covid”. A dirlo è Coralba Sancini, del negozio ‘La coroncina’ di via Indipendenza. “Sta andando male – dice – perché non ci sono i bus che transitano per il”. Tuttavia, secondo Coralba, “in futuro avremo un beneficio. I bolognesi, però, a oggi non riescono a venire più in”. Bologna, ambulanza a sirene spiegate bloccata nel traffico in via Saffi Sugli sconti ai commercianti è polemica: “Mi sono sentita presa in giro quando mi è arrivata la pec del Comune in cui vi era scritto che mi avrebbero scontato del 50 per cento la Tari durante il periodo del cantiere. Risparmierò forse 35 euro”.