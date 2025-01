Quotidiano.net - Enzo Miccio in lutto, morto l’ex compagno Laurent Miralles. “Devastante leucemia”

Roma, 28 maggio 2025 –, il noto wedding planner e personaggio televisivo, sta affrontando un momento di profondo dolore per la scomparsa del suo ex. La notizia è stata condivisa dallo stessoattraverso un toccante post sui social, dove ha espresso il suo smarrimento e la sua sofferenza. Ora si sa di più anche sulla causa della morte: una. Ildiha affidato a un messaggio sui social il suo dolore, con un post su Instagram molto commovente che rivela il suo affetto per. "È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage, resterai con me nel mio cuore, per sempre". Il messaggio diha commosso fan, amici e colleghi, che hanno subito espresso il loro sostegno.