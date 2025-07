Patenti | all' esame teorico con microcamera e batterie

In un’epoca in cui la tecnologia si fa sempre più sofisticata, anche il mondo delle patenti di guida si trova a dover affrontare nuove sfide. Recentemente, due uomini residenti in provincia di Mantova sono stati scoperti tentare di superare l'esame teorico con microcamere e auricolari clandestini, una frode che mette a rischio la sicurezza stradale e la correttezza del sistema. La lotta contro queste pratiche illecite prosegue senza sosta.

La Spezia, 2 luglio 2025 – Con auricolare e microcamere per ottenere suggerimenti per il superamento dei quiz di esame per conseguire la patente di guida: due indiani, entrambi residenti in provincia di Mantova, sono stati denunciati perché colti in flagranza di reato. Gli agenti della sezione della polizia stradale della Spezia, allertati dal personale della Motorizzazione civile spezzina, sono intervenuti ponendo sotto sequestro due microcamere, entrambe appositamente applicate nelle trame dei tessuti indossati dai soggetti, due modem per la connessione Wi-Fi celati nelle calzature e due batterie con relativi cablaggi sistemate negli indumenti intimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patenti: all'esame teorico con microcamera e batterie

In questa notizia si parla di: esame - patenti - teorico - microcamera

Brindisi, patenti rilasciate senza esame: sei denunciati per falsi corsi su camion e mezzi pesanti - A Brindisi, sei persone sono state denunciate per aver rilasciato patenti senza aver seguito i corretti corsi di formazione, compromettendo la sicurezza sulle strade.

Patenti: all'esame teorico con microcamera e batterie; Telecamera sotto la felpa e auricolare, esame di teoria della patente truccato; All’esame di teoria per la patente con micro camera e auricolari: denunciato.

Patenti: all'esame teorico con microcamera e batterie - Denunciati dalla polizia stradale, allertata dalla Motorizzazione, due indiani residenti nella provincia di Mantova ... Secondo msn.com

All’esame per la patente con microcamere, auricolari e modem: denunciati - Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati inerenti lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida, due soggetti nati in India, entrambi residenti in ... Da msn.com