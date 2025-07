Strangola la madre in casa a Milano chiesta perizia psichiatrica e tossicologica per Pietro Crotti

Un caso che scuote Milano: Pietro Crotti, accusato dell’omicidio della madre, chiede una perizia psichiatrica e tossicologica, sollevando nuovi dubbi sulla sua condizione mentale. L’avvocato Carmelo Scambia sottolinea l’importanza di valutare lo stato psichico dell’imputato, mentre il processo avanza tra tensioni e interrogativi. La vicenda apre un doloroso capitolo sulla fragilità e le motivazioni dietro un gesto così estremo. Continua a leggere.

L'avvocato Carmelo Scambia ha chiesto che il suo assistito, Pietro Federico Crotti, venga sottoposto a perizia psichiatrica e tossicologica. Il 47enne sta affrontando il processo che lo vede imputato per omicidio volontario aggravato della madre Piera Stefanina Riva, strangolata in casa a Lambrate (Milano) nella notte tra il 12 e 13 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

