Washington accusa la relatrice ONU Francesca Albanese | Sostiene il terrorismo va rimossa

Secondo documenti interni ottenuti dal Washington Free Beacon, l’amministrazione americana guidata da Donald Trump ha chiesto formalmente alle Nazioni Unite la rimozione di Francesca Albanese dall’incarico di relatrice speciale sui territori palestinesi occupati, accusandola di « antisemitismo virulento », di « appoggio al terrorismo » e di aver «falsamente rappresentato le proprie qualifiche legali». A proposito di questo in Italia il Prof. Riccardo Puglisi dell’Università di Pavia è stato il primo a denunciare il fatto che Albanese, che si è più volte spacciata per avvocato, in realtà non ha sostenuto l’esame per diventarlo. 🔗 Leggi su Panorama.it