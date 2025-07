Cristiano Ronaldo sempre più ricco | guadagna 7 euro al secondo

Cristiano Ronaldo, il campione che non smette mai di stupire, si conferma anche tra i più ricchi al mondo grazie a un contratto da capogiro con l’Al Nassr. Guadagnando 7 euro al secondo, il suo futuro nel calcio arabo è segnato da cifre incredibili: 200 milioni di euro all'anno fino al 2027. Ma quanto rappresenta tutto questo in una giornata? Scopriamolo!

Crede talmente nel calcio arabo da aver acquistato il 15 % delle azioni dell’Al Nassr. Ci crede talmente tanto che nei prossimi due anni Cristiano Ronaldo guadagnerà duecento milioni di euro a stagione fino al 2027. Una cifra enorme, ma fa più effetto se la dividiamo così: il nuovo contratto che ha appena rinnovato gli porterà 16 milioni di euro al mese che sono 4 milioni a settimana, 600.000 al giorno, 25.000 all’ora, 413 al minuto, 7 al secondo. “Solo chi non ha mai giocato qua o chi non capisce niente di calcio dice che il campionato saudita non è tra i primi cinque al mondo. Credo fortemente nel progetto, è per questo che sono rimasto qui”. 🔗 Leggi su Panorama.it