L’attesa per il Tour de France 2025 cresce, con grandi protagonisti pronti a sfidarsi sui famosi percorsi francesi. Primoz Roglic, reduce da una delusione al Giro d’Italia, punta a riscattarsi e a conquistare un podio che gli sfugge da tempo. Dopo il dominio di Pogacar al Giro del Delfinato, si preannuncia una sfida imperdibile tra gli uomini più forti del ciclismo mondiale. Riuscirà Roglic a riscrivere la sua storia in questa avventura epica? Solo il prossimo luglio svelerà il suo destino.

Sta per esaurirsi l’attesa per il Tour de France numero 112 nella storia, che partirà sabato 5 luglio da Lilla. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) sembra essere il principale favorito per la classifica generale, dopo un Giro del Delfinato dominato. Quali saranno i suoi avversari nella Grande Boucle 2025? Primoz Roglic sarà in grado di riscattarsi dopo il ritiro durante il Giro d’Italia? La sloveno non corre ufficialmente dal 27 maggio, data del suo ritiro dalla Corsa Rosa, e la sua condizione sarà perciò da valutare di giorno in giorno durante la Grande Boucle. Il Giro sembra aver messo a dura prova il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe che non è mai riuscito ad essere realmente protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Primoz Roglic ci riprova dopo la delusione del Giro d’Italia. Con ambizioni da podio?

