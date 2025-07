1995 l’anno di svolta della tv commerciale Intervista ad Alberto Mingardi nella nuova puntata di Radar

Nel 1995, gli italiani scelsero di mantenere la libertà di trasmettere e scegliere in ambito televisivo, segnando un punto di svolta per la TV commerciale. Ma perché oggi il referendum sembra essere caduto nel dimenticatoio? Ne parliamo con Alberto Mingardi, autore e esperto di politiche pubbliche, in questa nuova puntata di Radar condotta da Roberto Arditti. Scopriamo insieme i retroscena di quell’epoca e le sue ripercussioni sul panorama mediatico odierno.

1995, l’anno di svolta della tv commerciale. Intervista ad Alberto Mingardi L’11 giugno 1995 gli italiani dissero no a chi voleva regolamentare la TV commerciale. Ma perché oggi nessuno ricorda quel referendum? Ne parliamo con Alberto Mingardi, Direttore Generale dell’Istituto Bruno Leoni e autore del libro “Meglio poter scegliere” (Mondadori). Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - 1995, l’anno di svolta della tv commerciale. Intervista ad Alberto Mingardi nella nuova puntata di Radar

Nel giugno del 1995 si tennero dodici referendum dei quali tre avevano a che fare con la televisione commerciale L'obiettivo era quello di ridurre la potenza delle reti Fininvest, ma come si è arrivati a quel punto? Ascola Alberto Mingardi su RaiPlay Sound Vai su Facebook

Alberto Mingardi ricostruisce il dibattito sulla televisione privata, a partire dal referendum del 1995, di cui forse oggi ci si è dimenticati, dissezionando il paternalismo mediatico di ieri e pensando anche al mondo dei social media di oggi. Ora in libreria e online. Vai su X

