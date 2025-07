Paura in MotoGP tragedia sfiorata | come sta il campione

Un incidente spaventoso ad Assen ha tenuto gli appassionati di MotoGP col fiato sospeso, ma fortunatamente il campione Marc Marquez sta bene. La sua vittoria in Sprint e nel Gran Premio rafforza la sua leadership nel Mondiale 2025, avvicinandolo al nono titolo iridato. Pecco Bagnaia, invece, conclude il fine settimana con un quinto posto. La corsa al titolo è ancora più emozionante: cosa ci riserverà il prossimo GP?

Gli appassionati di MotoGP hanno trattenuto il fiato dopo il brutto incidente di domenica ad Assen: ecco come sta il campione. Anche in Olanda si è confermato lo strapotere di Marc Marquez in questo Mondiale 2025 di MotoGP. L’otto volte campione del mondo ha vinto sia la Sprint Race che il Gran Premio e ha forse dato quell’accelerata decisiva alla sua corsa verso il nono titolo iridato. Pecco Bagnaia non è andato oltre il quinto posto nella Sprint e il terzo nel GP, mentre Alex Marquez è rimasto vittima di una brutta caduta durante la gara. Il vantaggio di Marc è così salito a 68 punti nei confronti di suo fratello Alex e 126 sul suo compagno di squadra Bagnaia. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: motogp - campione - paura - tragedia

