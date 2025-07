Meeting Rimini Bardazzi | costruisce la persona

Il Meeting di Rimini, giunto alla sua 45ª edizione, si conferma come un autentico laboratorio di crescita personale e dialogo interculturale. Letizia Bardazzi, Presidente dell'Associazione Italiana Centri Culturali, sottolinea come l'evento "costruisca la persona, sviluppando passione, desiderio e senso di bene". Un'occasione unica per rafforzare i legami tra i popoli e nutrire il senso di amicizia internazionale. L'edizione di quest'anno promette di essere ancora più coinvolgente e significativa, invitandoci a riflettere e a condividere valori universali.

Roma, 2 lug. (askanews) - "Il Meeting costruisce la persona, sviluppa la passione, il desiderio e il senso di bene". Così la Presidente Associazione Italiana Centri Culturali Letizia Bardazzi commentando l'evento "Il Meeting di Rimini: 45 anni di dialogo per l'amicizia fra i popoli" promosso dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno e dal vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, con la Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

