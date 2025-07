Avanti con il sindaco Nargi o Commissario | c’è la data per la verità

Il destino del sindaco Laura Nargi si avvicina a un momento cruciale: le date delle prossime sedute del Consiglio comunale, fissate tra il 17 e il 18 luglio, potrebbero segnare una svolta decisiva nella sua esperienza amministrativa. In questa fase delicata, tutto si deciderà in poche ore di confronto e decisione. La domanda che tutti si pongono è: avanti con Nargi o no? La risposta si avrà presto, e cambierà il volto della città .

Tempo di lettura: 3 minuti La data, anzi le date, tenendo conto della seconda convocazione del Consiglio comunale sono state stabilite in Conferenza dei capigruppo: nei giorni di Giovedì 17 luglio, al più Venerdì 18 luglio si capirà definitivamente se continuerà l'esperienza amministrativa del sindaco Laura Nargi o se finirà ad appena un anno dall'insediamento. All'ordine del giorno dell'Assise, convocata per le ore 16:30, tornerà la discussione sul rendiconto finanziario bocciato qualche settimane fa, ed apripista dell'ennesima e più importante crisi amministrativa tra le tante che si sono susseguiite negli ultimi 12 mesi.

