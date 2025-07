Inchiesta corruzione su Fdi in Sicilia M5s chiede dimissioni di Galvagno e Amata | interrogazione a Meloni

Una nuova inchiesta scuote la politica siciliana, alimentando tensioni e richieste di chiarimenti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere le dimissioni di Galvagno e Amata, coinvolti in un’inchiesta per corruzione. La procura di Palermo indaga sui due esponenti di FDI e, nel frattempo, il M5S si chiede come reagirà il governo nazionale. Resta da capire quali saranno le prossime mosse in questa delicata vicenda che mette sotto scrutinio l’intera regione.

Il M5s ha presentato un'interrogazione per chiedere le dimissioni di Gaetano Galvagno e di Elvira Amata, rispettivamente presidente dell'Ars e assessora regionale al Turismo in Sicilia nella giunta Schifani, indagati per corruzione della Procura di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

