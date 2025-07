Coma_Cose la cantante Francesca Mesiano beccata a baciare un altro | crisi col marito? Matrimonio finito?

Se, come sembra, la relazione tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli sta attraversando una crisi, il mondo dei fan e della musica si interroga sul futuro di Coma_Cose. La loro storia, sempre intrecciata con musica e passione, ora si trova sotto i riflettori di un possibile nuovo capitolo. Resta da capire come evolverà questa vicenda e se l’amore tra i due riuscirà a superare questa prova.

Sembravano inseparabili, nel cuore e sul palco. Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, meglio conosciuti come ComaCose, hanno costruito attorno alla loro storia d’amore un’intera narrazione musicale. Eppure, qualcosa potrebbe essersi incrinato. L’indiscrezione lanciata sui social nelle ultime ore ha lasciato tutti a bocca aperta: Francesca sarebbe stata vista baciare un altro uomo, lontano dal marito e partner artistico. Una voce che, se confermata, segnerebbe un clamoroso colpo di scena in una delle storie d’amore più amate del panorama musicale italiano. ComaCose, Francesca bacia un altro: matrimonio finito?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Coma_Cose, la cantante Francesca Mesiano beccata a baciare un altro: crisi col marito? Matrimonio finito?

