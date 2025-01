Ilgiorno.it - Emergenza minori rimasti soli: “Un tutore ogni dieci ragazzi” e il sospetto di sfruttamento

Brescia, 28 gennaio 2025 – Pochi tutori, situazioni anomale in alcune comunità, necessità di creare canali per l’ingresso regolare nel mondo del lavoro. Sono le principali criticità che riguardano istranieri non accompagnati (Msna) evidenziate dal Garante dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Brescia, Mauro Ricca, audito in commissione consiliare a persona e sanità. Tra le attività in capo al Garante comunale (promuovere e vigiliare sui diritti dei, segnalare reati e discriminazioni), il capitolo dei Msna ha ricoperto un ruolo importante, non fosse altro per i numeri in crescita sul territorio, circa 400. “I tutori dovrebbero essere in un rapporto da 1 a 3, invece ad oggi sono 1 a 10. Avrebbero bisogno di spazi per incontrarsi fra loro – ha spiegato Ricca, che presenterà poi la relazione in Consiglio comunale - e per incontrare iabbinati”.