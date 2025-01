Tuttivip.it - “È finita malissimo”. Grande Fratello, lacrime e rabbia sul letto di Javier: “Io non mi vergogno”

Il rapporto tra Zeudi,ed Helena sembra ormai giunto a un punto di rottura. La modella brasiliana, Helena, non crede più alla sincerità di Zeudi, accusandola di essere manipolatrice e poco trasparente. Dopo l’ultima puntata,ha cercato di affrontare la situazione parlando prima con Helena, che considera la più ferita dalla vicenda, e poi raggiungendo Zeudi per chiarire anche con lei.ha spiegato la sua scelta di iniziare il confronto con Helena, giustificandosi con il fatto che la modella sembra soffrire maggiormente. Sa che Helena ha bisogno di tempo per elaborare tutto ciò che è accaduto, ma spera che riesca a ritrovare presto un equilibrio. Zeudi, tuttavia, non nasconde la sua amarezza, commentando con sarcasmo: “La protagonista è sempre Helena, ma va benissimo.