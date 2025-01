Sport.quotidiano.net - Ciclismo, per Viviani ipotesi ritiro e ingresso in Federazione

Roma, 28 gennaio 2025 – Il suo posto da velocista in casa Ineos Grenadiers nei giorni scorsi è andato a Caleb Ewan: Eliaresta quindi ancora senza squadra, con l'che comincia a prendere quota. E non solo. I dettagli L'eventuale decisione di appendere la bici al chiodo non sarebbe presa a cuor leggero da parte di chi in fondo ancora spera di correre il Giro d'Italia 2025, ancora lontano in calendario ma non così tanto da sperare in un colpo di scena: a maggior ragione alla luce del fatto che praticamente tutte le squadre, specialmente quelle di vertice certe di essere alla Corsa Rosa, hanno i roster ormai pieni.non è però un corridore né un ragazzo abituato a piangersi addosso o a restare con le mani in mano, e così già da diverse settimane, in parallelo alla sua preparazione su pista, il vecchio amore ora più che mai importante, sta portando avanti un processo che potrebbe portarlo presto a passare dall'altro lato, quello delle scrivanie e delle ammiraglie.