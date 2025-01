Lapresse.it - Caso Almasri, Meloni indagata: “Ricevuto avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato”

La presidente del Consiglio Giorgiaha “undiper” sul. Ne dà notizia lei stessa in un video sui social. “Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, avanti a testa alta” ha scritto la premier sui social.Indagati anche Piantedosi, Nordio e Mantovano, “presumo a seguito di una denuncia” dice. Secondol’avvocato che avrebbe sporto denuncia sarebbe Luigi Li Gotti, “ex politico di sinistra vicino a Romano Prodi”, e “conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Busca e altri mafiosi”.