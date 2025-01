Cancro prostata metastatico oncologo Procopio | Fondamentale test genomico

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Oggi, in presenza di una malattia metastatica in un tumore alla, non si può prescindere dal fare il. "Prima lo si effettua, meglio è. Pertanto, è importante non esitare o indugiare. Sappiamo che le situazioni territoriali italiane sono molto diverse ed è un aspetto più che comprensibile, ma proprio perché .