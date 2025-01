Metropolitanmagazine.it - Benefit Cosmetics sta lanciando il suo nuovo mascara BadGal Bounce (e punta tutto sul volume)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è pronta a rivoluzionare il mercato deicon un lancio che promette di conquistare i cuori (e le ciglia) di tutti gli appassionati di make-up. La nuova creazione si chiamasul, combinando innovazione e performance in un unico prodotto.Illancioè ilCon un prezzo di $29,sarà disponibile presso i principali retailer come Sephora e Ulta Beauty. Questo lancio non è solo una novità, ma una dichiarazione d’intenti per, già leader di mercato neidi alta gamma negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada. “Non si resta al vertice senza innovare costantemente,” afferma Toto Haba, vicepresidente senior del marketing globale omnichannel del brand.Sebbenesia spesso associato alle sopracciglia, il brand vuole consolidare la sua posizione di leader anche nel segmento dei