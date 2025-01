Lortica.it - Arezzo: 7 anni di carcere per lo scippatore che causò la morte di una 95enne

Marco Bruschi, 37enne di, è stato condannato a 7di reclusione per omicidio preterintenzionale e rapina. La sentenza, emessa in rito abbreviato dalla giudice Giulia Soldini, conclude un caso che ha sconvolto la comunità aretina lo scorso giugno.Il 26 giugno 2024, Bruschi ha aggredito Giuseppina Capponi,, nel centro di, strappandole la borsetta in via Cesalpino. Durante lo scippo, l’anziana è stata strattonata violentemente, cadendo a terra e riportando la frattura del femore. Nonostante un intervento chirurgico e le cure mediche, la signora Capponi è deceduta un mese dopo a causa delle complicazioni dovute al trauma.Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato rapidamente all’identificazione e all’arresto di Bruschi, inizialmente accusato di lesioni colpose.