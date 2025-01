Liberoquotidiano.it - "Al Festival non ho amici": la bordata di Marcella Bella scuote Sanremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 72 anni ma 50 dimostrati, è un evergreen da quando a 20 anni si presenta acon Montagne verdi scritta dal fratello Gianni, tra i più grandi autori che abbiamo in Italia, firma di capolavori come L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Da allora ha partecipato a nove, ha cantato in Giappone, ha collaborato coi piu grandi, è diventata mamma per tre volte ed è volto pop della tv. Il 15 gennaio del 2010 è il giorno più brutto della sua vita: Gianni viene colpito da un ictus che cambia per sempre la sua esistenza. Inizia un lungo calvario.è talmente sconvolta che decide di smettere di cantare. Poi ci ripensa. Tra pochi giorni, dopo diciotto anni, torna acon un brano agguerrito, Pelle Diamante (Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG).