Zverev in lacrime e il gesto di Sinner | ricordiamoli così nella dignità della sconfitta

Che dire ancora su Jannik? Nulla, che ha la freddezza di un chirurgo, la forza mentale di un Mohammed Alì, il coraggio di un Valentino rossi. Questo e altro dopo gli Australia open, ma a guardare bene la cerimoniapremiazione, non è la sua innegabile superiorità a svettare, ma la tragica grandezza di Sasha. È lui l’eroe, proprio nel momento.Vedere questo ragazzone alto poco meno di due metri, robusto, con un volto che ricorda il Ted Neeley di Jesus Christ Superstar, soffrire, scuotere tutto il suo corpo per cercare la massima potenza, e poi piegarsi, con aria triste di fronte all’algido avversario, implacabile. Ma non è lasul campo a renderlo umano, è la sua prostrazione infinita, accasciato sulla sedia a capo chino dopo la partita. Sono le suealla premiazione, quando ammette con grande onestà, che non vorrebbe essere lì, su quel podio, ancora una volta secondo.