Zinzi Lega | Tra De Luca e Zaia esiste una differenza sostanziale

Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è unatrae Deha governato benissimo in questi anni e i cittadini del Veneto chiedono che resti alla guida della Regione. Deha governato malissimo in questi anni e i cittadini campani chiedono che se ne vada”. Lo ha detto il segretario regionale dellain Campania, il parlamentare Gianpiero, a margine della conferenza stampa dellache ha presentato oggi i nuovi dirigenti del partito a Napoli e ha cominciato l’avvicinamento alle elezioni regionali.“Nel caso della Campania ci penseremo noi – ha detto– a mandarlo a casa in ogni caso. Lo batteremo con la competizione elettorale se Desarà in corsa, se non sarà in corsa a maggior ragione offriremo alla nostra regione un’alternativa di governo molto seria adelle pagliacciate di questi ultimi dieci anni.