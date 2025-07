HONOR Magic V5 | il lancio globale anticipa le mosse di Samsung

In un panorama tecnologico in continua evoluzione, HONOR Magic V5 si fa spazio con un lancio globale che potrebbe cambiare le carte in tavola, anticipando le mosse di Samsung. Questo nuovo flagship promette innovazioni sorprendenti e una strategia di mercato audace, pronta a conquistare gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Scopriamo insieme le ultime notizie direttamente dal produttore, che potrebbero segnare un nuovo capitolo nel mondo degli smartphone foldable.

HONOR Magic V5 accelera i tempi e prepara il lancio globale per le prossime settimane: ecco le ultime notizie direttamente dal produttore.

