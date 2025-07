Nicolò De Devitiis chi sono le sue fidanzate famose

Nicolò De Devitiis, volto amato di Mediaset e protagonista de Le Iene, ha catturato l’attenzione non solo per le sue competenze in tv ma anche per la sua vita privata. Le sue relazioni con alcune fidanzate famose hanno fatto parlare i fan, alimentando curiosità e gossip. Ma chi sono le sue ex conosciute nel mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme, perché dietro il successo pubblico si nascondono storie interessanti e sorprendenti.

Nicolò De Devitiis è un volto ben noto in casa Mediaset e non solo. Il suo successo a Le Iene, infatti, gli ha consentito di conquistare un ampio seguito anche sui social. Questo ha generato un netto interesse per la sua vita privata. Basti pensare alla relazione con la collega Veroncia Ruggeri, la cui fine ha spezzato i cuori di molti fan. Nicolò De Devitiis, tutte le ex famose. Come detto, Nicolò De Devitiis è nel mondo della Tv ormai da un po’. Ciò gli ha procurato dei contatti e l’accesso ad alcuni ambienti frequentati da Vip. È qui che ah conosciuto Eleonora Pedron, con la quale è stato paparazzato nel 2018. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicolò De Devitiis, chi sono le sue fidanzate famose

In questa notizia si parla di: nicolò - devitiis - famose - sono

Cornetto Battiti Live a Molfetta: un'estate di ospiti e sorprese con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis - Cornetto Battiti Live sbarca a Molfetta, promettendo un’estate ricca di emozioni con ospiti d’eccezione come Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis.

Nicolò De Devitiis, chi sono le sue fidanzate famose; Nicolò De Devitiis pronto per Battiti Live 2025, chi è la “Iena”: età, vita privata, dove vive, la fine con Ve; Nicolò De Devitiis: «Passo con loro 48 ore e divento amico delle star».