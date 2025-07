Wimbledon Cobolli ai quarti! Chi spunta in prima fila tutti indignati

ha dimostrato di possedere un carattere d'acciaio e un talento promettente, spiccando tra le sorprese di questo avvio di Wimbledon. Con entusiasmo e determinazione, il giovane azzurro si affaccia ai quarti, regalando all’Italia una grande soddisfazione nel mondo del tennis. Sull’erba inglese Cobolli...

Comincia alla grande il lunedì del tennis azzurro a Wimbledon. In attesa di Sonego e Sinner, è Flavio Cobolli a qualificarsi ai quarti battendo il veterano croato Marin Cilic in una autentica battaglia punto su punto, finita dopo quattro set. Sul campo 2 di Londra 6-4, 6-4, 6-7 (4) 7-6 (3) il punteggio finale a favore del 23enne romano, che raggiunge per la prima volta in carriera i migliori 8 in una prova dello slam. Sull'erba inglese Cobolli conferma la sua forma psico-fisica ottimale nel momento centrale di una stagione cominciata non nel migliore dei modi ma che ora lo proietta già di gran carriera nella Top 20, con ulteriori margini di crescita visto il parterre di rivali rimasto ancora in gara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wimbledon, Cobolli ai quarti! Chi spunta in prima fila, tutti indignati

