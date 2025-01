Zonawrestling.net - WWE: Big E nel cast della serie animata “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”

Il ritorno sul ring di Big E è una delle più grandi speranze dei fanWWE, che dall’infortunio terribile subito nel 2022 è migliorato sensibilmente, tornando anche sugli schermi, prima come commentatore tecnico durante i pre-show e poi con un’apparizione nell’incredibile angle in cui Kofi Kingston e Xavier Woods l’hanno di fatto cacciato per sempre dal New Day. E mentre il suo recupero procede, con aggiornamenti più o meno costanti sulle sue condizioni, Big E ha modo di dedicarsi a nuove attività, soprattutto in ambito televisivo.Debutto su Disney+ in arrivoÈ notizia di oggi infatti la partecipazione di Big E alla nuovatargata Disney+ dedicata aman: l’ex campione WWE darà voce a un personaggio-Man, che debutterà questo mercoledì sulla piattaforma di streaming.