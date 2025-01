Juventusnews24.com - Vlahovic saluta Danilo, la FOTO pubblicata sui social dall’attaccante bianconero: «Grazie di tutto cap»

di Redazione JuventusNews24: la FOTO pubblicata sui social dall'attaccante bianconero per l'ormai ex capitano. Il messaggio del serbo Dusan Vlahovic dopo l'ufficialità dell'addio alla Juve. L'ormai ex capitano, domani mattina partirà da Torino per tornare in Brasile, dove firmerà un biennale col Flamengo. Questo il messaggio dell'attaccante in una storia Instagram.

MESSAGGIO – «Grazie di tutto cap». Messaggio accompagnato da due cuori, uno bianco e uno nero, e una FOTO con i due abbracciati in bianco e nero.