Calciomercato.it - Vlahovic mette in chiaro le cose: risposta a Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante serbo lancia un messaggioall’allenatore e a tutto l’ambiente Juventus dopo le tre panchine consecutiveNeanche trenta minuti in campo complessivamente nelle ultime tre partite. Sono i numeri che sintetizzano meglio di ogni parola il momento vissuto da Dusanalla Juventus. Il centravanti serbo è ormai una seconda scelta pere l’arrivo di Kolo Muani, subito schierato titolare, lo certifica in maniera evidente.inle(LaPresse) – Calciomercato.itIn tale situazione non sorprendono le voci su un addio che potrebbe anche essere anticipato a gennaio, nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta. Certo il tempo sta passando e di giorni per trovare poi un’alternativa non ne sono rimasti tanti, ma qualcosa sul frontedeve muoversi.