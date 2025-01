Serie turca Tradimento | le anticipazioni del 26 gennaio e 1 febbraio

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledel 26e 1racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su canale 5 anche su Mediaset Infinity. Ledelle puntate di “”, latvche racconta le vicende di una famiglia apparentemente perfetta, in onda su Canale 5 domenica 26in prima serata e sabato 1°alle 14:45: ledel 26e 1Domenica 26– ore 21:20In ospedale, Guzide e Yesim hanno un duro confronto. Yesim, fuori controllo, si barrica nella stanza di Oylum, incosciente, lasciando Guzide fuori. Tarik interviene per calmare la situazione, ma Yesim decide di manipolare la situazione: assolda una falsa infermiera per influenzare Oylum contro Guzide, raccontandole che la madre ha aggredito Yesim senza motivo.