Sea moss | i poteri skincare della super alga edibile

Tutti ne parlano, tutti lo vogliono: l’attivo seasembra essere diventato l’ingrediente segreto per ottenere una pelle perfetta e dare un boost di energia all’organismo. E sono tanti i brand che hanno investito in formulazioni che la contengono. Ma che cos’è esattamente?Che cos’è il seaIl sea, conosciuto anche come irish, muschio irlandese, o muschio marino, risponde al nome scientifico di Chondrus crispus. È un’marina di colore rossastro che cresce principalmente lungo le coste dell’Atlantico settentrionale, ed è nota per le sue proprietà nutritive, perché ricca di minerali come il calcio, il magnesio e il potassio, e di vitamine essenziali come la vitamina A, C, D ed E.Considerata una vera e propria panacea anche per il sistema immunitario e il metabolismo, è comparsa sugli scaffali anche sotto forma di integratori da assumere per bocca, oltre che di creme e sieri.