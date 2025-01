Superguidatv.it - Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, la recensione del film d’animazione

vive con la sua famiglia nella cittadina costiera di Oceanside. Sembrerebbe una normale adolescente, se non fosse per la pelle dal colore blu e per il fatto di essere.un kraken. Sua madre Agatha le ha sempre proibito di avvicinarsi al mare proprio per nascondere la sua vera natura, che se venisse alla luce potrebbe causarle non pochi problemi.cresce così come una quindicenne qualsiasi – o quasi – con la compagnia di amici nerd e la cotta per uno dei ragazzi più popolari della scuola. Almeno fino al giorno nel quale proprio colui per cui spasima non cade in acqua, spingendola a tuffarsi per salvarlo. Così facendo la protagonista finisce per risvegliare non soltanto la sua vera natura, ma anche per attirare le attenzioni di Chelsea, una sirena che da quel momento comincia a spacciarsi pur lei per una teenager umana.