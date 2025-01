Ilgiorno.it - Più sicurezza nelle stazioni, il Pd risponde a Zotti: servono misure concrete, bene la collaborazione tra enti locali

Chiari, 27 dicembre 2025 – Il sindaco di Chiari Gabrielescorse ore ha chiesto al primo cittadino di Brescia, Laura Castelletti, di lavorare insieme e stilare un protocollo d’intesa mirato ad azioni congiunte da parte dei centri che hannoferroviarie nel loro interno, al fine di arginare il problema dellanon solo in città ma anche negli altri centri, che vivono momdi difficoltà commisurati all'ampiezza e alla popolazione residente. Al rappresentante dei cittadini di Chiari hanno risposto il capogruppo del Pd di Chiari Maurizio Libretti e Roberto Omodei, capogruppo del Pd del Comune di Brescia. “Anche il Sindaco di Chiari certifica l’assenza del Governo dai binari e conclama l’incapacità dei Ministri Piantedosi e Salvini di garantireferroviarie – si legge nella nota congiunta a firma dei due capogruppo - Siamo certi che la sindaca Castelletti si farà carico di rappresentare al prossimo Comitato provinciale per l’ordine e laanche la condivisibile preoccupazione del sindaco, nonostante le forme eccentriche del suo comunicato che sembra più dettato dall’esigenza di partito di buttarsi nella polemica politica cittadina, che non per rappresentare le reali esigenze della comunità clarense.