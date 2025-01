Anteprima24.it - Piccoli comuni, al via la piattaforma Anac per piano anticorruzione

Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentata a Napoli domani la nuovadigitale, gratuita e di facile utilizzo, a disposizione deidi cinque regioni del Mezzogiorno per predisporre la Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao (integrato di attività e organizzazione).Realizzato dall‘con il finanziamento del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027, il nuovo applicativo informatico sarà disponibile dal 28 gennaio nella sezione Servizi del portale.L’evento di lancio è in programma dalle ore 15, presso l’Auditorium de ‘la Porta del Parco’ di Bagnoli (Via Diocleziano, 341), alla presenza del Presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, e del Consigliere diConsuelo del Balzo, del Sindaco di Napoli e Presidente nazionale di Anci (Associazione nazionaleitaliani), Gaetano Manfredi, del Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, del Capo di gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Pio Giovanni Marrone, della Professoressa Angela Procaccini e dell’autore di “Mafiosamente” Raffaele Russo.