Superguidatv.it - “Pianeta Giulia: il programma perfetto” arriva su Real Time con l’astrologa Giulia Gaudino: quando in tv

: Il” è il primo format televisivo di, content creator, imprenditrice e autrice che ha fatto della sua passione per l’astrologia una chiave di comunicazione con la sua fanbase. Ilè prodotto dalla settae da Ricky Palazzolo.“: il” suconin tv“: Il” debutta in tv con la prima puntata domenica 2 febbraio su, visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre alle ore alle ore 14.00. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+. Il format nato ben 4 anni fa sul digitale e diventato successivamente un progetto editoriale con il libro “: Tutta colpa di Venere!” che racconta di come l’astrologia permei le vite delle persone e come i percorsi di queste si possano intrecciare sotto l’influenza delle stelle.