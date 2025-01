Thesocialpost.it - Naingollan arrestato a Bruxelles: è sotto interrogatorio

Leggi su Thesocialpost.it

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è statonella mattinata di oggi dalla polizia di. Secondo quanto riportato dai media belgi, il calciatore sarebbe coinvolto in un’indagine relativa al traffico internazionale di droga. L’inchiesta, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio, ha portato a 30 perquisizioni tra Anversa e.Le accuse e l’inchiesta in corsoNainggolan, che solo una settimana fa aveva firmato con il Lokeren-Temse, squadra di serie B belga, è attualmente. Il procuratore Julien Moinil ha dichiarato: “L’indagine riguarda presunti casi di importazione di cocaina dal Sud America all’Europa attraverso il porto di Anversa e la successiva distribuzione in Belgio”. Le autorità hannolineato il rispetto della presunzione di innocenza e hanno scelto di non divulgare ulteriori dettagli al momento.