Liberoquotidiano.it - Meloni avverte: "Lo scontro con Trump sui dazi non conviene a nessuno"

Il dialogo per evitare unosuicon gli Stati Uniti, che non. Questa la posizione espressa oggi in conferenza stampa ad Al-Ula, in Arabia Saudita, dalla presidente del Consiglioche ha sottolineato la necessità di una soluzione "equilibrata e bilanciata" pur "comprendendo la questione che viene posta dagli Usa sui". "Farò tutto quello che posso per trovare delle soluzioni insieme all'amministrazione americana" ha annunciato. La premier ha parlato del rapporto con l'Arabia Saudita: "Abbiamo interesse a stringere rapporti strategici" su varie materie.