Ilfattoquotidiano.it - La start up cinese DeepSeek affossa i titoli tech sulla Borsa Usa: ha lanciato un chatbot a basso costo che compete con le versioni top dei concorrenti

Laupmanda a tappeto Wall Street. Laamericana si prepara ad aprire in forte calo in scia ai timori del mercato per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale che solleva dubbi sul predominio tecnologico degli Stati Uniti: l’ultimo modello di(assistente virtuale) diinfatti sarebbe in grado dire e con letop di OpenAI e Google a una frazione delfunzionando con chip meno avanzati e molto menosi.I futures dell’S&P 500 sono scesi del 2,3% prima della campana, mentre quelli del Nasdaq, che si basatecnologia, sono scesi del 3,9%. I futures del Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0,8%. Le stesse aziende tecnologiche che hanno beneficiato della frenesia dell’AI nell’ultimo anno sono state colpite prima ancora che i mercati aprissero ufficialmente.