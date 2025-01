Iodonna.it - La programmazione televisiva sceglie film d'autore e speciali a tema per raccontare uno dei momenti più bui della storia dell'umanità

Oggi si celebra in tutto il mondo il Giornomemoria 2025, la giornata istituita il 27 Gennaio di ogni anno per commemorare tutte le vittime’Olocausto. In questo lunedì sono tante le iniziative, ie i programmi televisivi che, in qualche modo, mantengono in vita il dibattito e la riflessione sul dramma ancora presente di unae pagine più dolorose e drammatiche. Dalcult La Tregua di Francesco Rosi al sorprendente Jojo Rabbit di Taika Waititi, fino allo speciale del programma La Torre di Babele di Corrado Augias, il piccolo schermo riesce a dare il suo proficuo contributo perla verità. Il 27 gennaio si celebra il GiornoMemoria X Leggi anche › GiornoMemoria 2025: il 27 gennaio non è solo una data sul calendario Giornomemoria 2025, tutta latv del 27 gennaioLezioni di Persiano (Rai Movie 24, ore 15.