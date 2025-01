Lanazione.it - Il primo cittadino scende in campo: con il pennello. Cancellate le scritte contro il Prefetto di Massa

Leggi su Lanazione.it

La scritta andava rimossa al più presto e visti gli impegni dell’ufficio tecnico comunale ci ha pensato direttamente ildi Luni a cancellarla. Alessandro Silvestri (nella foto) si è quindi “armato“ die vernice bianca per far sparire le frasi offensive rivolte aldiCarrara spuntate la scorsa notte in un muro che delimita un parcheggio pubblico a Luni. Quelle parole offensive erano state segnalate immediatamente ai carabinieri della locale stazione i che hanno così messo in moto la ricerca di eventuali indizi per risalire agli autori e non è escluso che dalle telecamere piazzate nella zona possano anche uscire indizi interessanti. Dopo il sopralluogo il sindaco Alessandro Silvestri ha deciso che quell’offesa dovesse sparire al più presto quindi è passato direttamente all’azione e a colpi diha cancellato le parole pesanti vergate con lo spray colorato.