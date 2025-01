Inter-news.it - Il Genoa batte il Monza con i suoi difensori! Un gran Turati non basta

Leggi su Inter-news.it

Ilvince 2-0 contro ilnello scontro salvezza.para anche un rigore, ma la squadra di Vieira vince meritatamente.VITTORIA CON LA DIFESA – A chiudere la ventiduesima giornata di Serie A ci pensano, sfida importante per la lotta salvezza, che arriva subito dopo il derby veneto tra Venezia e Verona finito in parità. Nelancora non convocato Mario Balotelli, sempre più fuori dal progetto e lontano dal Grifone. I brianzoli, nel pomeriggio, hanno chiuso con l’Inter l’affare Tomas Palacios (qui per i dettagli dell’operazione). Al 16? arriva la prima occasione della partita che capita sui piedi di Kyriakopolous, che conclude con un diagonale pericoloso, il quale finisce di poco al lato. La risposta delarriva tre minuti più tardi con Miretti, che di testa riscalda i guantoni di