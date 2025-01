Giornata memoria Jovanotti | La musica porta avanti i ricordi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 gen. (askanews) – “Laè incontro, scambio, è vita. Dall’incontro nascono energia e vitalità. Ricordare è imnte, ma laha bisogno di emozione per rimanere viva. L’emozione è ciò che si fissa nelle cellule, che ci permette dire. Oggi siamo qui per farlo con la”: lo ha detto Lorenzopresentando il suo album al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. “È una coincidenza, ma non esistono le coincidenze, no? Questa domanda – ha aggiunto – mi dà l’occasione di raccontarvi una piccola storia. Oggi è il 27 gennaio e, da 25 anni, in Italia è ladella. È il giorno in cuiamo la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, lo sterminio che ha colpito anche altre minoranze e oppositori politici.