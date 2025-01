Sport.quotidiano.net - Fortitudo, avanti tutta. Quinta vittoria consecutiva

Leggi su Sport.quotidiano.net

SCALIGERA 67BOLOGNA 77 TEZENIS SCALIGERA: Penna 11, Copeland 21, Udom 15, Esposito 6, Cannon 12; Faggian 2, Gazzotti, Bartoli, F. Frosini ne, M. Frosini e, Mecenero ne. All. Ramagli. FLATS SERVICEBOLOGNA: Fantinelli 2, Bolpin 14, Mian 15, Thomas 6, Freeman 17; Vencato 2, Panni 3, Aradori 8, Battistini 10, Cusio. All Caja. Arbitri: Barbiero, Berlangieri, Chersicla. Note: parziali 17-17, 32-38, 58-60. Tiri da due: Verona 11/27;17/36. Tiri da tre: 10/32; 11/20. Tiri liberi: 15/23; 10/15. Rimbalzi: 29; 40.perche passa anche a Verona. La formazione di coach Attilio Caja espugna il Pala Agsm Aim e continua la sua marcia verso la testa della classifica tornando in scia della prima della classe in una serie A2 che continua a regalare sorprese.