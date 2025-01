Formula Uno | Hamilton svelato il casco che indosserà in Ferrari

Leggi su Ilfaroonline.it

L'attesa sta, quasi, per finire. L'era Lewisininizierà nel weekend del 16 marzo, quando la1 ripartirà con il Gp d'Australia, ma intanto il pilota inglese sta prendendo confidenza con Maranello. Dopo i primi giorni e l'esordio in pista con la Rossa, il team principal Fred Vasseur ha mostrato all'ex Mercedes ilchenella sua avventura in.Si tratta di ungiallo, con rifiniture rosse, come mostrato sui profili social ufficiali del Cavallino. Le foto ritraggonosorridente ed entusiasta mentre guarda il suo nuovoe abbraccia Vasseur. Segno che l'ambientamento, per il 7 volte campione del mondo, procede al meglio.